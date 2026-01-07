El candidato Iván Cepeda alerta de que EEUU está intentando influir en las presidenciales de 2026 en Colombia

El candidato a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda Castro, ofrece una rueda de prensa en la sede de la UGT, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador y candidato presidencial por Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha alertado este miércoles de que la Administración de Donald Trump está intentando influir en las elecciones de mayo de 2026 con el respaldo de la ultraderecha de su país, como ya ha venido ocurriendo en otros procesos electorales de la región.

"Lanzamos claramente un llamamiento de alerta de que el Gobierno estadounidense está intentando influir por todos los medios posibles nuestras elecciones", ha asegurado el candidato presidencial en la presentación de su campaña este miércoles en la sede de UGT en Madrid.

"Lo están haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana y en la manera en que no debe comportarse electoralmente", ha afirmado.

Cepeda ha argumentado que si no, no se explica por qué durante el último año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado acusando sin pruebas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de narcotraficante, cuando "ha sido líder en la región en la lucha contra las estructuras criminales y narcotraficantes".

"Ya ha habido un importante nivel de intervención (...) amenazando al Gobierno, creando la posibilidad de que se produzca una situación similar a la de Venezuela", ha dicho Cepeda, quien ha afeado a la ultraderecha colombiana dar aliento a este tipo de retóricas, llegando incluso a jalear una posible intervención.

"Una estrategia que, tenemos que decirlo, cuenta con el respaldo, el apoyo y con el estímulo claramente de la extrema derecha. Y concretamente debo decirlo del expresidente Álvaro Uribe", ha recalcado el candidato, quien ha mantenido en los últimos años un prolongado proceso judicial con el que fuera jefe de Estado.

Cepeda se ha preguntado cómo es posible que Estados Unidos esté "tan preocupado por la lucha contra el narcotráfico" si consigue el respaldo de políticos como Uribe, "que ha construido parte de su poderío económico asociándose con clanes del narcotráfico como los Escobar, los Ochoa, los Gallón Henao o los Cifuentes Villa".

"¿Eso no merece un comentario del presidente Trump o de su secretario de Estado, Marco Rubio?", se ha preguntado Cepeda, quien ha aprovechado para recordar que ha sido el propio mandatario estadounidense quien tras la captura de Nicolás Maduro dijo "claramente de manera totalmente franca", aunque también "cínica", que lo único que le interesa de Venezuela es el petróleo.

Asimismo, ha cuestionado la lucha contra el narcotráfico que ha esgrimido la Casa Blanca para justificar la intervención de Venezuela, remarcando cómo después de la operación, las estructuras del narcotráfico pasaron de organizaciones terrorista a simples grupos delictivos, en alusión al Cártel de los Soles.

"Todo ello forma parte de una estrategia coordinada", ha subrayado Cepeda, contemplada en su estrategia de seguridad nacional. "Trump no es un hombre desquiciado, ni un lunático, sino la expresión de una realidad política que representa la ultraderecha", ha aclarado.

"Exigimos que haya respeto a nuestra libertad, independencia y soberanía y exigimos que se respete a nuestro jefe de Estado que representa al pueblo y a la nación colombiana", ha enfatizado.

INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA

Cepeda ha señalado que la intervención militar para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, va más allá del derrocamiento de un líder político, forma parte de ese plan de seguridad nacional con el que pretende "derogar todo el orden internacional, la soberanía de los Estados, y el Derecho Internacional".

"Esa intervención no debe ser vista de una manera simplista como el derrocamiento de un dictador, como lo han querido presentar. (...) Es la aplicación rigurosa de una política" con la que Estados Unidos vuelve "a considerar el hemisferio occidental como un territorio que está sometido a sus intereses y propósitos estratégicos", ha avisado el senador colombiano.

"En ese mismo corolario aparece la idea de que Estados Unidos se reserva la posibilidad de tomar acciones para disponer de los recursos naturales de cualquier país. En ese mismo corolario exige de sus 'aliados' que tengan relaciones que no pongan en peligro la hegemonía estadounidense", ha apuntado.

"Se dictan limitaciones estrictas a los gobiernos soberanos de nuestro hemisferio, de con quién deben tener relaciones políticas, económicas, diplomáticas. Porque el límite, según ese corolario, es que no riñan, no compitan con la hegemonía natural de Estados Unidos", ha añadido el candidato.

ADVERTENCIA A LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS

Junto a Cepeda ha estado la senadora María José Pizarro como parte también de la campaña, quien ha alertado de que lo ocurrido en los últimos días en Venezuela es una advertencia a las fuerzas democráticas de cualquier signo político de la región, como muestra el revés con el que se ha encontrado la oposición venezolana.

Así, ha remarcado que detrás de lo ocurrido "sencillamente hay un interés detrás por los recursos naturales y por una hegemonía que busca reinstalarse", no ya solo en América Latina, ha dicho, sino también en Europa, "que hoy también está bajo amenazas de intervención en Groenlandia".

"Pueden ustedes estar seguros de que esto va a ir en una escalada creciente", ha valorado Pizarro, quien ha advertido de la necesidad de defender los espacios y las instituciones democráticas de todo el mundo que surgieron tras la II Guerra Mundial con el objetivo de hacer prevalecer la paz.

"Esas instituciones también están siendo desconocidas. Ustedes vieron la intervención del secretario de Estado Marco Rubio después de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 'no nos importa lo que digan las Naciones Unidas', y esto tendría que ser leído con muchísima atención por todos", ha dicho.

"Cualquier persona que defienda la democracia, que defienda la paz y que defienda la posibilidad de construir relaciones mucho más horizontales pues debe sentirse alertado por lo que está sucediendo (...) no es un delirio emocional de un presidente, sino la doctrina de una nación", ha incidido, citando a Cepeda.