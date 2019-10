Los candidatos demócratas coinciden en el apoyo al 'impeachment' contra Trump en el debate presidencial

Publicado 16/10/2019 7:37:43 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos demócratas que se presentan a las primarias del partido para hacer frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han coincidido este martes en su apoyo al proceso de destitución parlamentaria ('impeachment') contra dirigente durante el primer debate desde que el Congreso lanzó una investigación contra el mandatario.

El Congreso investiga un posible abuso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del pasado 25 de julio con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que pide al dirigente que haga lo posible para que la Fiscalía investigue a Biden y su hijo, Hunter.

El senador Bernie Sanders ha asegurado que Trump es "el presidente más corrupto en la historia del país", mientras que el exvicepresidente Biden ha indicado que perseguirá al mandatario porque no quiere enfrentarse a él en las próximas elecciones.

"No tiene más remedio que irse", ha recalcado Biden. "Mira, mi hijo no hizo nada malo. No hice nada malo. Llevé a cabo la política del Gobierno de Estados Unidos para acabar con la corrupción en Ucrania y eso es en lo que debemos centrarnos", ha indicado, añadiendo que considera importante "que nos centremos en por qué es tan importante sacar a este hombre de su cargo".

La senadora del Partido Demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren ha afirmado que mediante la acusación a Trump se demuestra que "no se le permitirá violar la ley una y otra vez sin consecuencias".

"Se trata de Donald Trump, pero hay que entender que se trata del próximo presidente, y el próximo, y el próximo y el futuro del país", ha subrayado en el debate, que ha sido retransmitido por la cadena estadounidense CNN.

Por su parte, el empresario Andrew Yang, ha subrayado que a pesar de que apoya el 'impeachment', considera que el asunto está haciendo sombra a otros temas que importan a la mayoría de los votantes. "El hecho es que cuando hablamos sobre Donald Trump, estamos perdiendo", ha afirmado.

ATAQUE CONTRA WARREN

Varios candidatos han criticado a Warren por su posición sobre la atención médica para todos y han presionado a la senadora para que describa cómo financiaría su sistema.

Warren, quien apoyó la propuesta de Biden sobre la atención sanitaria de un solo pagador, ha prometido que reduciría el coste de atención médica para todos excepto para los ricos, pero no ha entrado en detalles.

"No firmaré un proyecto de ley que no reduzca el coste a las familias de la clase media", ha dicho Warren. Sin embargo, esta respuesta no ha logrado mantener a raya a sus rivales.

Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, en el estado de Indiana, y la senadora Amy Klobuchar han criticado a Warren y han asegurado que se plan significaría subir más los impuestos.

"Creo que le debemos al pueblo estadounidense decirles dónde van a enviar la factura", ha aseverado Klobuchar. "Nadie en este debate quiere proteger a los multimillonarios (...) Su idea no es la única idea", ha recalcado, dirigiéndose a Warren.

La amplia propuesta de "Medicare para Todos", basada en el plan de sanidad administrado por el Gobierno para estadounidenses mayores de 65 años, ha dividido fuertemente a los candidatos presidenciales demócratas.

TROPAS DE EEUU EN SIRIA

La mayoría de los demócratas también han criticado la decisión del presidente estadounidense de retirar las tropas del país del norte de Siria, lo que abrió el camino para una incursión turca para atacar a los kurdos, antiguos aliados de Estados Unidos en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

"Ha sido la cosa más vergonzosa que cualquier presidente ha hecho en la historia moderna en términos de política exterior", ha manifestado el exvicepresidente Biden.

Por su parte, Buttigieg, quien fue oficial de Inteligencia en la Marina y fue enviado a Afganistán, ha advertido a Trump sobre su decisión. "Lo que estábamos haciendo en Siria era mantener nuestra palabra (...) Hoy me resultaría difícil mirar a un civil o soldado afgano después de lo que acaba de suceder", ha añadido.

Warren y Sanders han criticado la retirada de las tropas por parte de Trump, pero ambos se han opuesto en reiteradas ocasiones a la intervención estadounidense en el conflicto.

"Creo que deberíamos salir de Oriente Próximo (...) No creo que debamos tener tropas en Oriente Próximo, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, de una manera inteligente", ha asegurado Warren.

"Lo que ha hecho (Trump) es destruir nuestra capacidad de hacer política exterior, hacer política militar, porque nadie en el mundo creerá en este mentiroso patológico", ha dicho Sanders.

LA EDAD IMPORTA

El debate presidencial ha marcado la vuelta de Sanders --de 78 años y el candidato más mayor--, quien sufrió un ataque al corazón hace dos semanas y se ha estado recuperando en su casa en Vermont.

El infarto de Sanders ha destacado su edad y la de otros de los principales candidatos a la Casa Blanca: Biden tiene 76 años y Warren 70, mientras Trump tiene 73.

"Vamos a organizar una campaña vigorosa en todo el país", ha afirmado Sanders, añadiendo que está "muy feliz de estar de vuelta con ustedes".

Biden ha recalcado que su edad y experiencia son algo positivo para su carrera hacia la Casa Blanca. "Todo ello viene con sabiduría", ha recalcado.