Las cargas policiales contra la acampada por la vivienda en Lisboa dejan 27 heridos

Archivo - Agentes de Policía frente a la acampada por la vivienda de Lisboa, Portugal - Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 27 personas han resultado heridas tras la intervención de las fuerzas policiales en la acampada de la plaza del Rossio, en Lisboa, según han coincidido en señalar tanto fuentes policiales como sanitarias.

El personal sanitario del Hospital de São José ha tenido que atender a hasta 24 personas por lesiones originadas en la actuación policial, mientras que en el Hospital de Santa Maria han ingresado tres personas con heridas leves, según han indicado a la agencia Lusa fuentes de ambos centros. También la Policía de Seguridad Pública (PSP) ha recogido un total de 27 manifestantes lesionados tras las cargas de sus agentes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo, cuando las fuerzas del orden utilizaron porras y perros para dispersar las acampadas por el derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto, tras más de dos horas de tensión y órdenes para que la gente se marchara y se retiraran las tiendas de campaña.

También en la principal ciudad de la región Norte portuguesa, concretamente en la plaza D. João I, ha habido cargas y heridos, si bien la PSP ha informado de apenas seis afectados, quedando pendiente una actualización de las cifras.

MANIFESTACIONES CONTRA LA INTERVENCIÓN POLICIAL

Tras la intervención policial, miles de personas que protestan por el derecho a la vivienda se han vuelto a reunir en la plaza del Rossio, en Lisboa, para criticar lo que han calificado como el "mayor atentado contra la democracia desde el 25 de abril", fecha en la que se restituyó la democracia portuguesa derrocando al régimen autoritario del Estado Novo --iniciado por António de Oliveira Salazar y continuado por Marcelo Caetano--, que llevaba 48 años en el poder.

"Lo que ocurrió es una vergüenza. Un intento de reprimir a quienes defendían el derecho a la vivienda", ha expresado uno de los participantes de la asamblea popular de la acampada de Lisboa, que comenzó en la plaza Rossio alrededor de las 19.10 horas (hora local). "A cada golpe responderemos con más organización, y a cada amenaza con más solidaridad", ha proclamado otro manifestante frente a una plaza casi llena, coreando repetidamente "25 de abril para siempre, fascismo nunca más".

Allí se ha podido observar, aun entrada la noche, a familias con bebés y personas de diversas edades, así como decenas de claveles, banderas y carteles que comparaban a la PSP con la Policía Internacional y de Defensa del Estado o PIDE, la policía secreta de la dictadura salazarista.

Al Rossio también se han desplazado las eurodiputadas Ana Catarina Mendes, del Partido Socialista, y Catarina Martins, del Bloque de Izquierda, quien ha declarado a los medios que la actuación policial "era injustificable". "Esta protesta, independientemente de cuántas remisiones policiales realice el gobierno, no será silenciada", ha afirmado.

Igualmente presente ha estado la diputada Isabel Mendes Lopes, del partido Livre, que ha denunciado que "las acciones de la policía han sido inaceptables" y ha criticado las declaraciones del ministro de Interior, Luís Neves, quien ha argumentado que las acciones de la PSP "tenían como objetivo restablecer el orden público".