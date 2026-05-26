Carney avisa de que el referéndum de independencia en Alberta "no es útil" y lo compara con el Brexit

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un acto en la provincia de Ontario. - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se ha mostrado en contra de que se inicie un proceso de referéndum independentista en la provincia de Alberta, afirmando que no resulta útil, al tiempo que ha comparado la situación con la consulta en Reino Unido de hace una década que condujo a su salida de la Unión Europea.

Después de que la primera ministra de la provincia, Danielle Smith, haya anunciado que introducirá una pregunta sobre iniciar un proceso de independencia en otro referéndum distinto en octubre, el líder canadiense ha avisado de que la iniciativa "no es útil" y resulta un "farol peligroso" que podría salir mal.

"¿Es útil plantear estas cuestiones fundamentales? No, no es útil", ha indicado, mostrando desavenencias con la dirigente de Alberta, del Partido Conservador Unido.

Según ha valorado Carney, en cuestiones separatistas "a menudo se argumenta: 'voten por esto y será una opción sin coste', o 'voten por esto y fortaleceremos nuestra posición en una futura negociación'", insistiendo en que la consulta representa "un farol muy peligroso".

De esta forma, ha comparado el escenario con la votación del Brexit en 2016, argumentando que a día de hoy Reino Unido "todavía está intentando deshacer algo por lo que la gente no creía estar votando".

Asimismo, Carney ha criticado la posición de la primera ministra de Alberta al señalar que la consulta no estaba en un su programa electoral ni está en su mandato. "No estaba en la papeleta, no formaba parte del mandato ni de las plataformas del partido gobernante o de la oposición oficial", ha afeado en declaraciones recogidas por la cadena CBC.

Así, el líder canadiense se ha opuesto abiertamente a la inclusión el 19 de octubre en una consulta ciudadana de una pregunta sobre iniciar el proceso para un referéndum de independencia en Alberta, después de que un tribunal tumbara una iniciativa de referéndum presentada por separatistas al no ajustarse al procedimiento.

Smith, que defiende que la provincia siga siendo parte de Canadá, alega que distintas iniciativas ciudadanas, a favor y en contra de la independencia de Alberta, han cosechado unas 700.000 firmas ciudadanas, por lo que se ha abierto a promover la consulta.

Hasta ahora, Carney se había mostrado a favor de realizar consultas siempre que se cumplan los requisitos para su celebración. El propio primer ministro es oriundo de esta provincia rica en petróleo que alberga a una población de unos cinco millones de personas.