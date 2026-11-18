El primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante su presencia en la cumbre de la APEC en Shenzhen. - Adrian Wyld / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha abordado este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los avances para lograr un acuerdo comercial entre ambos vecinos "que respete la soberanía de Canadá".

"Hemos hablado del trabajo que se está llevando a cabo para alcanzar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que genere empleos de calidad, mejore la asequibilidad y respete plenamente las lenguas, la cultura y la soberanía de Canadá", ha asegurado Carney en un mensaje en redes sociales tras reunirse con Trump en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El primer ministro canadiense ha señalado así que durante la cita acordó con Trump "continuar trabajando" para un acuerdo y mantener contactos estrechos al respecto.

En declaraciones desde Shenzhen previas al encuentro, Carney ha quitado hierro a los lazos renovados con China en materia económica como motivo del desencuentro con Washington, tras insistir en que "en su jerarquía de temas" de Trump, las relaciones de Canadá y China "no están en lo alto".

Washington y Ottawa mantienen conversaciones para un acuerdo comercial "mutuamente beneficioso" para ambas naciones después de que el pasado mes de agosto rompieran las negociaciones e impusieran aranceles cruzados entre ambos países.

Tras la ruptura de los contactos, Carney afirmó que Canadá evitó "un mal acuerdo" con Estados Unidos tras dejar las negociaciones comerciales y denunciar la mala fe de Trump.