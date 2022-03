Carolina del Sur anuncia que podrá llevar a cabo fusilamientos para ejecutar a los condenados a muerte

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento Correccional de Carolina del Sur en Estados Unidos ha informado este viernes al fiscal general del estado, Alan Wilson, sobre la posibilidad para los presos de ser ejecutados a través de un pelotón de fusilamiento en virtud de una ley aprobada en mayo de 2021.

Los legisladores conservadores impulsaron la legislación en respuesta a una renuencia por parte de las farmacéuticas a vender sus productos a los estados estadounidenses que quieren usarlos en ejecuciones. Como resultado, Carolina del Sur no ha podido obtener los productos para administrar una inyección letal desde hace años.

Bajo la legislación anterior, la inyección letal era el método por defecto para las ejecuciones. Si el recluso elegía morir por la administración de un cóctel de medicamentos, Carolina del Sur no podía ejecutarlo de otra manera.

Ahora, las autoridades de Carolina del Sur permitirán a los reclusos sentenciados a muerte elegir cómo quieren morir: en la silla eléctrica, fusilados o con una inyección letal. No obstante, si los productos necesarios para preparar la inyección letal no están disponibles, se les volverá a dar a elegir. Si no eligen ninguno, serán ejecutados en la silla.

"El Centro de Pena Capital en la Institución Correccional de Broad River ha sido renovado para realizar ejecuciones por pelotón de fusilamiento. Se han escrito protocolos y el departamento está

dispuesto a poner en marcha esta orden de ejecución por fusilamiento si el interno opta por este método", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, ha descrito que al menos tres miembros del pelotón de fusilamiento estarán detrás de la pared, con rifles apuntando al recluso a través de una apertura. Las armas no serán visibles desde la sala de testigos.

Los miembros del pelotón de fusilamiento son empleados voluntarios de Departamento Correccional de Carolina del Sur que "deben cumplir ciertas calificaciones". El Departamento, según recoge el comunicado, se ha gastado alrededor de 53.600 dólares (48.400 euros) en suministros y materiales para realizar este y otros cambios.