Un carro de combate israelí embiste en hasta dos ocasiones a vehículos de los 'cascos azules' en Líbano

Archivo - Un carro de combate israelí Merkava en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ayal Margolin/JINI - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un carro de combate Merkava israelí ha embestido en hasta dos ocasiones contra vehículos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) en el sur de Líbano, según ha denunciado la propia misión de mantenimiento de la paz en un comunicado, un incidente que se produce en medio de la ofensiva militar israelí en suelo libanés.

"Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han embestido en dos ocasiones contra vehículos de la FINUL con un carro de combate Merkava y han causado importantes daños", ha explicado la FINUL. Los militares israelíes han bloqueado una carretera en Badaya utilizada para acceder a posiciones de la FINUL, relata la misión.

La FINUL recuerda que durante la pasada semana los militares israelíes han realizado supuestos "disparos de advertencia" en esa misma zona que han causado daños en vehículos de la FINUL "claramente identificables".

En una de las ocasiones, uno de estos disparos impactó a un metro de un militar de la fuerza de mantenimiento de la paz que había bajado de su vehículo.

"Los soldados israelíes han bloqueado continuamente los movimientos de los 'cascos azules' en esta carretera durante los últimos días y han impedido la libertad de movimiento en otras zonas", ha advertido la FINUL.

En lo que va de mes, los militares israelíes "también han destruido cámaras de protección" del contingente en el cuartel general de la FINUL en Naqura y en otras cinco posiciones situadas a lo largo de la Línea Azul de demarcación, desde Ras Naqura hasta Marún al Ras.

Además, el sábado pintaron con espray las ventanas de la puerta de acceso para peatones del cuartel general, lo que impide la visibilidad del perímetro exterior al personal de la misión.

"Estas acciones no son coherentes con las obligaciones de Israel conforme a la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y la necesidad de garantizar la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz, así como su libertad de movimiento en todo momento", ha reprochado la FINUL.

Estos incidentes "dificultan la capacidad" de las fuerzas de paz de informar de violaciones por parte de ambos bandos, se ha lamentado la FINUL, que ha reiterado en cualquier caso que sus fuerzas "mantendrán la posición y seguirán informando imparcialmente al Consejo de Seguridad de los incumplimientos que observemos".

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares --unos 650 de ellos españoles-- dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.