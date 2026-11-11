La Casa Blanca advierte de que no se dejará "extorsionar" por las investigaciones del Congreso

El presidente de EEUU, Donald J Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. - "Tierney L Cross - Pool via CNP" / Zuma Press / E

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha advertido que "no se dejará extorsionar" por las investigaciones que pueda abrir el Congreso, que pasará a control demócrata en enero tras el claro triunfo en las pasadas elecciones de medio mandato.

En una carta dirigida al congresista demócrata Robert Garcia, próximo presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el Ejecutivo norteamericana incide en que "espera que los miembros del Congreso desempeñen sus funciones de investigación dentro de los límites constitucionales establecidos", informa la cadena CNN.

"La Administración no se dejará extorsionar ni intimidar por procedimientos ilegales motivados por animadversión, mezquindad, odio o cualquier otro motivo ilícito que pretenda intimidar, castigar o interferir en el funcionamiento legítimo del Gobierno", ha avisado la Casa Blanca, adelantándose a posibles maniobras que lleguen desde el Congreso.

De este modo, la misiva del asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, apunta que amenazar a funcionarios del Ejecutivo para disuadirlos de continuar en el servicio público podría constituir una "flagrante conducta delictiva".

De lado demócrata han prometido una estrategia de supervisión "enérgica", si bien el líder de la minoría Hakeem Jeffries ha apelado a que no habrá ajustes contra Trump y por contra se centrará en "resolver problemas" de la ciudadanía.

Según afirmó tras el triunfo electoral, que permitirá controlar comisiones que abren investigaciones, es responsabilidad de su partido "seguir los hechos, aplicar la ley, dejarse guiar por la Constitución y aceptar las consecuencias, sean cuales sean".