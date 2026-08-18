La Casa Blanca ataca a una periodista de CNN: "Tus hijos se sentirán indignados y avergonzados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atendiendo a los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

CNN sale al paso de su corresponsal: "Apoyamos firmemente a Kristen Holmes y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles"

Solo para X: Kristen Holmes preguntó a Trump por las declaraciones de un senador demócrata que afirmó que el presidente prefiere viajar con su asistente Natalie Harp a hacer su trabajo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha atacado este lunes a la periodista de CNN Kristen Holmes asegurando que a sus hijos "les repugnará y avergonzará tener una madre tan insensible y vengativa", después de que la corresponsal en la sede gubernamental haya preguntado al presidente estadounidense, Donald Trump, por las declaraciones en su contra de un senador demócrata y, poco después, haya intentado preguntar sobre sus contactos con Corea del Norte, recibiendo a cambio acusaciones de "falsa reportera" y hasta seis exhortaciones al silencio por parte del mandatario.

"Silencio. Silencio. Silencio. Eres muy irrespetuosa. ¿De qué medio eres?", ha cuestionado Trump a la periodista, cuando tanto ella como varios de sus compañeros y compañeras intentaban ahondar en los contactos del inquilino de la Casa Blanca con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Tras la respuesta de Holmes, confirmando trabajar para la cadena CNN, el presidente estadounidense replicó con las palabras "noticias falsas" antes de tacharla de "persona ruidosa y alborotadora" y "una periodista falsa" que "publica noticias falsas".

Poco antes, la corresponsal había pedido a Trump una réplica a las declaraciones del senador demócrata Jon Ossof, que ha afirmado que el líder republicano prefiere "viajar con Natalie" Harp, asesora de la Casa Blanca, antes que hacer su trabajo como jefe del Gobierno estadounidense.

"No, preferiría dedicarme a otras cosas. Estamos construyendo unas instalaciones magníficas. Estamos renovando una Casa Blanca que ha estado descuidada", ha respondido Trump, aludiendo así a las obras emprendidas para remodelar la sede presidencial.

Después de la rueda de prensa, la cuenta empleada por la Casa Blanca para difundir en redes cápsulas de intervenciones, actos y discursos gubernamentales, así como para responder a rivales políticos, ha ido más allá con dos agresivas publicaciones:

"Kristen Holmes es una desgraciada y humillante vergüenza para su supuesta profesión. El presidente recibe a un socorrista heroico (al que ha invitado a la sede gubernamental y con quien ha comparecido) en la Oficina Oval y ella aprovecha la oportunidad para lanzar un golpe bajo a uno de los miembros del personal del presidente Trump", ha espetado la Casa Blanca en el primero de los mensajes, apostillado con un "esta escoria es lo peor de lo peor".

"Algún día, tus hijos se encontrarán con tu repugnante e inhumana pregunta. Se sentirán indignados y avergonzados de tener una madre tan insensible y vengativa. Es bastante inquietante", ha acrecentado en una segunda publicación.

Al paso de estas declaraciones ha salido la propia CNN, que ha defendido a su corresponsal como "una de las periodistas más respetadas y consolidadas que cubren la Casa Blanca".

"Esta tarde, ha hecho su trabajo y ha planteado al presidente de Estados Unidos una pregunta difícil, pertinente y de interés periodístico en nombre del pueblo estadounidense", ha defendido.

Al hilo, la cadena ha argumentado que "los cargos públicos son libres de rebatir las informaciones con las que no estén de acuerdo, pero los ataques personales contra los periodistas por formular preguntas son indignos de su cargo e incompatibles con los principios de la libertad de prensa".

"Apoyamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", ha zanjado el medio norteamericano.