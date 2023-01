La Casa Blanca condena un "trágico" tiroteo en el estado de Utah en el que han muerto cinco menores

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha condenado este jueves un nuevo tiroteo, que ha tildado de "trágico", en la localidad estadounidense de Enoch, en el estado de Utah, que se ha cobrado la vida de al menos ocho personas, entre ellos cinco menores de edad.

"Demasiados estadounidenses han perdido a seres queridos o han cambiado sus vidas para siempre debido a la violencia armada", ha indicado en un comunicado, agregando que esta sigue siendo "la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos".

Así, ha recordado la tragedia de Sandy Hook, cuando un joven de 20 años de edad, Adam Lanza, entró en este colegio en Newtown, estado de Connecticut. armado con un fusil de asalto semiautomático y mató a tiros a 20 niños y a seis profesores.

La Casa Blanca ha recordado en un comunicado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó hace poco una ley sobre seguridad de armas que permite "implementar nuevas herramientas para reducir la violencia armada".

Las autoridades locales han afirmado que no consideran que haya una amenaza para la población ni sospechosos fugados en Utah, antes de agregar que por el momento no hay detenidos y que las víctimas no han sido identificadas. Así, han resaltado que darán más informaciones cuando avance la investigación.

El gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, ha trasladado sus condolencias "a todos los afectados por esta violencia sin sentido". "Por favor, mantengan a la comunidad de Enoch en sus oraciones", ha señalado a través de un breve mensaje en su cuenta en la red social Twitter.