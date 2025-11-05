La Casa Blanca desdice a Trump sobre el pago de ayudas alimentarias: "La Administración cumple con la orden"

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha aclarado este martes que el Gobierno de Estados Unidos está cumpliendo con la orden judicial que lo obliga a cubrir las ayudas de la mitad de los hogares beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para el mes de noviembre, poco después de que el presidente del país, Donald Trump, haya afirmado que solo se entregarán cuando se reabra el Gobierno federal, que hoy ha alcanzado el récord de 35 días cerrado.

"Los beneficios del SNAP, que aumentaron en miles de millones de dólares durante el desastroso mandato del corrupto (expresidente) Joe Biden (...), se otorgarán únicamente cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes", ha afirmado el magnate republicano en su cuenta en Truth Social, donde ha criticado que la última Administración demócrata los entregaba "a cualquiera que los solicitara, en lugar de solo a quienes los necesitaban".

Por contra, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha comparecido poco después ante los medios, asegurando que Washington "está cumpliendo plenamente con la orden judicial". En este sentido, ha justificado que el Ejecutivo está "recurriendo a un fondo de contingencia destinado a emergencias, catástrofes y guerras (y) el presidente no quiere tener que usar este fondo en el futuro". "A eso se refería en su publicación", ha afirmado.

Al hilo, ha indicado que los beneficiarios del SNAP "deben comprender que recibirán el dinero con demora", culpando al Partido Demócrata de poner a la Administración republicana "en una situación muy difícil" al no aprobar la propuesta de ley de financiación federal para facilitar la reapertura del Gobierno, lo que ha presentado como "la mejor manera de que los beneficiarios reciban la totalidad" de los subsidios".

"Los demócratas están retrasando el proceso y dificultando que el Gobierno realice los pagos. Así que, si estás en casa y necesitas tus beneficios del SNAP, llama a los demócratas y pídeles que (lo) reabran", ha exhortado Leavitt a la población.

Al tiempo, ha advertido de que "el fondo de contingencia (...) ni siquiera tiene suficiente dinero para financiar el programa completo". "Se necesitan 9.000 millones (de dólares, 7.800 millones de euros) para distribuir todos los beneficios (y) este fondo (...) solo tiene unos 5.000 millones de dólares (4.350 millones de euros)". "Hay que bloquear el fondo (...) por si este cierre se prolonga", ha aseverado.

El cierre del Gobierno federal ha alcanzado este martes el récord de 35 días que, hasta ahora, poseía en solitario el transcurrido entre finales de 2018 e inicios de 2019, cuando el propio Trump, en su primer mandato, solicitaba fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Por su parte, los senadores demócratas han insistido en aprobar una prórroga de los subsidios de seguros médicos como condición indispensable para facilitar la reapertura.