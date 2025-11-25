La Casa Blanca habla de "unos pocos detalles delicados, pero no insuperables" para lograr un acuerdo de paz en Ucrania

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado este martes la existencia de "unos pocos detalles delicados, pero no insuperables" de cara a lograr un acuerdo de paz en Ucrania, en medio de los esfuerzos diplomáticos en torno a la propuesta presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Durante la última semana, Estados Unidos ha logrado progresos tremendos para un acuerdo de paz trayendo a la mesa (de negociaciones) a Ucrania y Rusia", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su cuenta en la red social X. "Quedan unos pocos detalles delicados, pero no insuperables, que deben ser resueltos y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", ha subrayado.

El mensaje ha llegado horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticara la "falta de profesionalidad" de la diplomacia de Estados Unidos, después de que se filtrara el plan de paz de la Administración de Donald Trump, antes de afirmar que Moscú espera recibir el texto acordado durante el fin de semana en Ginebra entre delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y representantes europeos.

En la víspera, algunas autoridades rusas ya consideraron "poco productiva" la alternativa europea al plan de Trump para Ucrania, mientras que las últimas horas, desde Kiev se han mostrado confiados en los "avances" del encuentro de este fin de semana en Ginebra, que sirvió para elaborar un nuevo borrador que confían en cerrar este mes.

La propuesta europea eliminaba la soberanía rusa 'de facto' y proponía que las partes se sentaran a negociar en base a la línea de contacto actual, pero sin renunciar a la integridad territorial de Ucrania. Asimismo incluía una reducción menor del tamaño de las Fuerzas Armadas --800.000 efectivos en lugar de 600.000--, mientras que dejaba en manos de los miembros de la OTAN la adhesión de Kiev.