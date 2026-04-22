La Casa Blanca no considera la incautación de dos buques en Ormuz por parte de Irán como una ruptura de la tregua

Archivo - La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afirmado este miércoles que la incautación por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán de dos buques internacionales en aguas del estrecho de Ormuz no representa una violación de la tregua decretada porque no eran ni estadounidenses ni israelíes, si bien ha calificado este acto de piratería.

"No se trataba de barcos estadounidenses ni de barcos israelíes. Se trataba de dos buques internacionales", ha expresado en una entrevista con la cadena Fox News en la que ha reiterado que Teherán "ha pasado de tener la armada más letal de Oriente Próximo a comportarse como una banda de piratas".

La Armada de la Guardia Revolucionaria había indicado que los buques son el 'MSC-Francesca', con bandera de Panamá, y el 'Epaminodes' --con bandera de Liberia-- antes de reseñar que "pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación".

Con respecto al mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la revocación de las ejecuciones a ocho mujeres iraníes, Leavitt ha precisado que ellas "merecen la oportunidad de seguir viviendo sus vidas en libertad". "Ahora eso sucederá gracias al presidente Trump que es una persona humanitaria de corazón", ha dicho.

"En lo que respecta a las negociaciones formales, las cuestiones humanitarias son de suma importancia para este presidente. Sin embargo, en cuanto a las negociaciones en curso, ha dejado muy claras sus líneas rojas: Irán jamás podrá obtener una bomba nuclear para amenazar a Estados Unidos y a nuestros aliados, y deberá entregar el uranio enriquecido que posee", ha reiterado.