Las casas de cambio iraníes se convierten en el último objetivo de las sanciones de EEUU

Imagen de archivo de un petrolero atracado en India durante la crisis en Irán - Europa Press/Contacto/Ashish Vaishnav

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones a tres casas de cambio iraníes y avisado de que amonestará a cualquier naviera que acabe pagando el "peaje" de tránsito impuesto por las autoridades de Irán para atravesar el bloqueado estrecho de Ormuz.

En su pliego de acusaciones, el Tesoro denuncia que las casas de cambio se encargan de coordinar las transacciones derivadas del comercio del petróleo iraní que consigue eludir las sanciones norteamericanas.

"Estas casas de cambio suelen facilitar transacciones para diversos clientes iraníes y cuentan sus propias redes de empresas fachada en el extranjero que utilizan sus cuentas bancarias comerciales internacionales para facilitar" las mencionadas transacciones por valor de "miles de millones de dólares". Las sanciones apuntan a tres casas de cambio: Pedram Pirouzan Exchange, Radin Exchange y Arz Iran Exchange y a más de una decena de estas "tapaderas".

Además, en un comunicado adjunto, el Tesoro avisa a todas aquellas compañías cuyos buques operen en puertos iraníes de que "se enfrentarán a un riesgo significativo de sanciones" si deciden participar del "peaje iraní" sea cual sea la forma en la que decidan abonarlo, como moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie, como "donaciones supuestamente benéficas" a la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní o a cuentas de la Embajada iraní.