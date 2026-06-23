Los 'cascos azules' en Líbano registran por primera vez desde el 2 de marzo dos días seguidos sin incidentes

Archivo - Efectivos de la FINUL en el sur de Líbano. - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han registrado por primera vez desde el 2 de marzo dos días seguidos sin incidentes de seguridad en la frontera con Israel, dando muestra de una mejora de la situación tras el alto el fuego vinculado a la marcha de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

"La FINUL no ha detectado trayectorias ni observado interceptaciones o ataques aéreos desde el domingo, lo que supone más de dos días sin este tipo de actividad desde la reanudación de las hostilidades el 2 de marzo", ha señalado un mensaje de la misión difundido en redes sociales.

En este sentido, ha apuntado a la "reducción de la violencia" en el sur de Líbano, algo que ha descrito como "una señal positiva", pero ha incidido en que los 'cascos azules' desplegados en la zona siguen observando "violaciones del espacio aéreo, actividades militares y restricciones a la libertad de movimiento".

De esta forma ha reivindicado su papel en el terreno, con un despliegue que "supervisa la evolución de los acontecimientos, mantiene contactos con las partes, facilita actividades humanitarias y apoya los esfuerzos encaminados a lograr una estabilidad duradera en virtud de la resolución 1701".

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.

Este martes las autoridades libanesas han elevado a 4.192 los muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.171 los heridos a causa de bombardeos de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hezbolá retomaron sus enfrentamientos en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.