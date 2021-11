Castillo critica que la oposición insista en tumbarle mientras trabaja para llevar gas a los hogares peruanos

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha criticado este martes a la oposición por el enésimo intento por presentar una moción de censura contra él mientras su Gobierno se está "fajando" para llevar gas natura a todos los hogares del país.

"Piden vacancia a una persona elegida por el pueblo cuando estamos fajándonos para darle gas a todos los peruanos", ha dicho el presidente Castillo durante un acto oficial en la región Huancavelica, en el suroeste del país.

"No voy a desmayar, vengo a ratificar mi compromiso de trabajar por los pueblos profundos del país", ha enfatizado Castillo, quien también ha recalcado el compromiso del Gobierno por llevar "educación y salud para los niños", cuenta el diario 'El Peruano'.

"He pasado luchas cruentas y hoy que soy gobierno no retrocederé mientras no vea cristalizadas las obras, empezando por Huancavelica", ha prometido un Castillo, que ha animado a los diputados del Congreso a que caminen junto a él y "pidan vacancia ante el pueblo y no dentro de cuatro paredes".

El presidente de Perú responde así al intento, en esta ocasión, de la diputada de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, quien la semana pasada reclamó al resto de fuerzas contrarias a Castillo firmas para poder presentar una moción de censura contra él por "incapacidad moral".