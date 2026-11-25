Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Ucrania. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Zaporiyia, situada en el sur de Ucrania y bajo control ruso, ha vuelto a quedarse este miércoles sin suministro eléctrico externo tras la desconexión de la línea Ferosplavna-1, de 330 kilovoltios, por un ataque achacado a las tropas rusas, lo que ha obligado a recurrir a generadores diésel para garantizar sus funciones esenciales de seguridad y refrigeración.

La compañía de generación de energía nuclear de Ucrania, NNEGC Energoatom, ha indicado en un comunicado que el ataque del Ejército ruso se ha registrado sobre las 4.28 horas (hora local) y tenía como objetivo zonas situadas al este del río Dniéper, a unos 13 kilómetros de la estación de Ferosplavna.

"El daño sistemático a la infraestructura energética en las inmediaciones de la central nuclear por los bombardeos rusos aumenta el riesgo de que se produzca un accidente nuclear. La única garantía para restaurar la seguridad en la zona es devolver a las autoridades ucranianas el control total de la planta", ha apuntado la empresa.

Por su parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha alertado de que la central depende "únicamente de los generadores de diésel de emergencia para garantizar la seguridad de su funcionamiento tras perder toda conexión exterior" por vigésimo octava vez desde que comenzó la invasión.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha explicado que los equipos del organismo están trabajando para confirmar la causa y el origen de esta desconexión.

La instalación, situada junto a Energodar, es la mayor central nuclear de Europa y dispone de seis reactores VVER-1000, con una potencia conjunta de 6.000 megavatios. Todas sus unidades permanecen apagadas como medida preventiva ante los riesgos derivados de la guerra, aunque necesitan alimentación eléctrica para mantener las funciones de seguridad y refrigeración.