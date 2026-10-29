China acusa a EEUU y Japón de "socavar la paz" en la región con su nuevo acuerdo para producir misiles

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Artyom Ivanov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este jueves al Gobierno de Japón de "socavar la paz y la estabilidad en la región" después de que Tokio y Washington acordaran la producción conjunta de misiles aire-aire con el establecimiento en suelo japonés de infraestructuras destinadas a su ensamblaje final.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que esta medida "no debe dirigirse contra otros países ni perjudicar los intereses de terceros", según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

"Desde que asumió el cargo, el actual Gobierno de Japón ha seguido presionando más allá de las restricciones que fija el Derecho Internacional y las regulaciones internas bajo el pretexto de responder a amenazas", ha afirmado Guo, que ha aclarado que esto "desafía el orden internacional de posguerra y amenaza la paz y la estabilidad en la zona".

Por ello, ha pedido a la comunidad internacional "mantener una alta vigilancia y contener resueltamente estas acciones", unas palabras con las que ha respondido al anuncio realizado la víspera por el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Koizumi y Hegseth destacaron entonces la importancia de establecer en Japón una instalación destinada al ensamblaje final y a las pruebas de verificación de misiles aire-aire de alcance medio avanzados (los AMRAAM, por sus siglas en inglés).

La medida llega ahora que Estados Unidos está experimentando una reducción significativa en sus arsenales de misiles en el contexto del conflicto con Irán. Según los analistas, esto incluye una disminución en sus reservas de interceptores SM-3.