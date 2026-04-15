China alerta de que el posible despliegue de misiles en la isla japonesa de Yonaguni "amenaza la paz" en la región

Archivo - El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han alertado este miércoles de que el posible despliegue de una unidad de lanzamiento de misiles en la isla de Yonaguni, que se encuentra cerca de Taiwán, "amenaza la paz y la estabilidad" en la región, donde se ha registrado un aumento de la tensión a medida que Pekín acusa a Tokio de buscar la "remilitarización".

Al ser preguntado por el encuentro que han mantenido el alcalde de Yonaguni, Tsuneo Uechi, con el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha señalado que la situación "preocupa gravemente" al Gobierno chino, que ha condenado la idea de aceptar este despliegue de misiles.

"Bajo el pretexto de adoptar medidas de defensa, Japón ha aumentado el despliegue de estos misiles y de otras armas de ataque en regiones que están cerca del territorio chino, lo que implica, sencillamente, que está aumentando sus capacidades militares en caso de confrontación, al tiempo que amenaza la paz y la estabilidad", ha aseverado, según informaciones del diario 'Global Times'.

En este sentido, ha criticado la postura de las autoridades japonesas, "lideradas por ideas de extrema derecha", que abogan ahora por "una política más expansionista y ofensiva", una cuestión que considera "peligrosa" dada la tensión geopolítica actual a nivel mundial.

"Esto podría ir más allá del ámbito de la autodefensa de su territorio y es, además, una burla al estatus de Japón como país que ama la paz", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado que "los residentes locales, perseguidos por la memoria histórica, tienen miedo de ser arrastrados a la guerra, de resultar heridos o de ser convertidos en carne de cañón", ha afirmado.

Asimismo, Guo ha recalcado que existe una "fuerte oposición" a esta idea incluso en Japón. "Las guerras lanzada por los militaristas japoneses en el pasado no solo han provocado sufrimiento en el mundo sino que también han traído calamidad al pueblo de Japón", ha afirmado.

"Pedimos Japón que se replantee esta postura de agresión militar histórica y que honre sus compromisos en esta materia, además de hacer un ejercicio de prudencia a la hora de abordar estos asuntos", ha sostenido, antes de pedir a la comunidad internaconal "mantenerse alerta".

Pekín ha denunciado reiteradamente que los planes de Tokio de colocar misiles cerca de la isla de Taiwán son un intento de "provocar una confrontación". Las tensiones entre las partes han aumentado a raíz de la llegada al cargo de la primera ministra ultraconservadora, Sanae Takaichi.