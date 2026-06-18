China aplaude la firma del preacuerdo entre EEUU e Irán y pide a las partes, incluido Israel, actuar "por la paz"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín en septiembre de 2025 (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha afirmado que la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán genera "condiciones favorables para reducir las tensiones" en Oriente Próximo y ha reclamado a todas las partes, incluido Israel, que actúen en favor de "la paz y la estabilidad regional", en referencia a los ataques israelíes contra Líbano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha manifestado que "la comunidad internacional sigue de cerca la aplicación de dicho memorando y las negociaciones de segunda fase entre ambas partes, que están a punto de comenzar".

"En esta etapa crucial, todas las partes involucradas, incluido Israel, deben actuar en consonancia con el objetivo general de paz y estabilidad regional y realizar más acciones que favorezcan la aplicación del memorando de entendimiento y el avance de las negociaciones de segunda fase, en lugar de lo contrario", ha explicado.

Así, ha reiterado que el gigante asiático "está preparado para seguir usando su influencia y trabajar con la comunidad internacional para realizar esfuerzos incansables en pro de la pronta consecución de una paz y estabilidad duraderas en Oriente Próximo", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

El memorando de entendimiento fue anunciado el domingo por Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo, a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, y reabrir el paso de Ormuz.

La firma del memorando de entendimiento abre un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que han continuado desde el domingo y que considera como una violación de lo pactado con Washington.