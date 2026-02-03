China apuesta por desempeñar un papel "constructivo" para lograr la paz en la península de Corea

Archivo - Varios vehículos militares de Corea del Sur cruzan un puente cerca de la frontera con Corea del Norte. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embajador de China en Corea del Sur, Dai Bing, ha afirmado este martes que Pekín apuesta por desempeñar un papel "constructivo" para lograr "la paz y la estabilidad" en la península de Corea, por lo que ha hecho un llamamiento a las partes implicadas a "tomar medidas efectivas" para resolver los asuntos pendientes en materia de seguridad, así como cualquier otra disputa.

"Desde que (el presidente surcoreano) Lee Jae Myung llegó al cargo, Corea del Sur se ha implicado activamente para reducir la tensión en la península de Corea y propiciar el diálogo, algo que el Gobierno chino aprecia significativamente", ha aseverado durante una entrevista con la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

"China ha mantenido una política estable y consistente respecto a los asuntos de la península de Corea, y vamos a seguir desarrollando este papel y a mantener la comunicación con Corea del Sur", ha indicado, al tiempo que ha destacado la postura de Seúl, que trata de evitar un "estancamiento" de las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos a pesar de las negativas de Pyongyang.

Dai ha advertido así de que la raíz de los problemas en la península de Corea residen en "la cuestión de seguridad", por lo que ha instado a las partes a "centrarse en este asunto" para "tomar medidas adecuadas". En este sentido, ha acusado a terceros de "inventar rumores o exagerar los hechos para aumentar las diferencias entre China y Corea del Sur".

Seúl ha pedido en reiteradas ocasiones a Pekín --un aliado tradicional de Corea del Norte, especialmente en materia económica-- que desempeñe un papel más activo a la hora de lograr una reanudación de las negociaciones entre las partes, con la vista puesta en la desnuclearización de la península de Corea.

Tras una serie de conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, Lee ha afirmado que ha solicitado a Pekín actuar como mediador en los asuntos relacionados con Corea del Norte, una cuestión sobre la que Xi le ha pedido "tener paciencia". Los contactos nucleares entre Pyongyang y Washington finalizaron en 2019 sin acuerdo.