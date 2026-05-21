China arremete contra EEUU tras las palabras de Trump sobre una posible llamada con el presidente de Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han arremetido este jueves contra el Gobierno estadounidense tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible conversación con el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, lo que provocaría un aumento de la tensión entre Washington y Pekín, que considera a la isla una provincia más bajo su soberanía.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que el país "se opone a cualquier intercambio oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán", al tiempo que ha criticado duramente posibles ventas de armas al territorio.

"Esta postura es firme, clara y consistente", ha apuntado el portavoz, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'. Así, ha criticado duramente las palabras de Trump sobre este asunto y ha pedido a Estados Unidos "adherirse a las declaraciones y consensos" alcanzados entre las partes en el pasado y durante la cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

En este sentido, ha pedido "gestionar esta cuestión con la mayor prudencia, evitando dar señales erróneas a las fuerzas separatistas e independentistas de Taiwán", y ha pedido "adoptar medidas concretas para salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y generar un momento de desarrollo estable en el marco de las relaciones entre China y Estados Unidos".

Sus palabras llegan después de que el propio Lai se haya mostrado abierto a mantener dicha conversación ante la posibilidad de que los contratos de compraventa de armas "continúen", después de que Trump pusiera el miércoles sobre la mesa hablar con el mandatario taiwanés, una llamada que carece de precedentes en años por parte de un presidente estadounidense y que supondría un giro en las relaciones diplomáticas entre las partes.

"Hablaré con él", afirmó Trump, que ha insistido en que su intención es "hablar con todo el mundo". "Vamos a trabajar sobre el problema de Taiwán. Tenemos esto entre manos", aseveró, si bien de momento no hay detalles sobre cuándo o si finalmente tendrá lugar esa llamada telefónica.

En respuesta, Lai ha afirmado en declaraciones a la prensa que "si existe la posibilidad de hablar con Trump abordará la necesidad de obtener capacidades y equipamiento militar de Estados Unidos para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", según informaciones de la agencia taiwanesa de noticias CNA.

Además, ha hecho hincapié en que estas dos cuestiones son "esenciales para la seguridad global y la prosperidad". "El Gobierno taiwanés mantiene el 'statu quo' sin arrogancia, y es un guardián de la paz y la estabilidad en la zona. China es el que rompe con todo esto", ha sostenido.

Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no han hablado de forma directa desde finales de los años setenta, cuando Washington propició un cambio en el reconocimiento diplomático de la isla.