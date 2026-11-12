China asegura que las acusaciones de espionaje contra Nvidia buscan "justificar el bloqueo tecnológico" de EEUU

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han asegurado este jueves que las acusaciones de espionaje vertidas en su contra por estar supuestamente detrás de la relación extramatrimonial entre el fundador y director ejecutivo del gigante estadounidense Nvidia, Jensen Huang, buscan simplemente "justificar el bloqueo tecnológico" por parte de Estados Unidos contra Pekín.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado que el gigante asiático ya había "desestimado previamente los informes sobre un supuesto escándalo de espionaje que involucra a Nvidia" y ha detallado que se trata de una "campaña de desprestigio".

"El progreso tecnológico de China se sustenta en la innovación independiente y la cooperación abierta. La parte estadounidense debería dejar de fabricar narrativas sobre espionaje como pretexto para imponer un bloqueo tecnológico", ha declarado Mao durante una rueda de prensa recogida por el diario 'Global Times'.

Al ser preguntada sobre si este incidente podría afectar a la reunión que tendrá lugar entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, respectivamente, de cara a la próxima semana, ha afirmado que Pekín "ya ha dejado clara su postura sobre la cuestión".

"Estados Unidos debería dejar de inventar estas narrativas para justificar su bloqueo tecnológico. China y Estados Unidos mantienen una comunicación estrecha respecto a las interacciones entre los líderes de ambos países. Estamos dispuestos a trabajar juntos para implementar plenamente el importante consenso alcanzado por los dos presidentes y avanzar en una relación constructiva entre las partes basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad", ha dicho.

Tras salir a la luz el caso, el consejo de administración de la empresa anunció la apertura de una investigación a raíz de informaciones publicadas por medios de comunicación que apuntaban a una posible "operación de Inteligencia extranjera" en lo referente a la relación entre los dos.

Esta decisión fue adoptada después de que el propio Huang reconociera haber sido infiel a su esposa y haber mantenido una relación con una mujer que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculada con la Inteligencia china.

La mujer en cuestión es la empresaria china Alice Huang --asentada en Singapur y cuya compañía está vinculada al comercio de chips de inteligencia artificial-- y se encontraba bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses.