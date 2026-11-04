China confirma contactos con EEUU y Rusia para una posible cumbre trilateral de presidentes durante la APEC

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping, en una imagen de archivo. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha confirmado este miércoles la existencia de contactos con Estados Unidos y Rusia para una posible cumbre trilateral entre los presidentes de estos países en el marco de la cumbre que celebrará este mes el foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen.

"China mantiene comunicación con las partes relevantes sobre una reunión entre líderes de China, Rusia y Estados Unidos", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua, sin que por ahora esté confirmado un encuentro trilateral en el gigante asiático.

Las palabras de Mao han llegado un día después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmara en declaraciones al diario británico 'Financial Times' que "ya hay trabajos en marcha para organizar esa reunión", sin más detalles al respecto.

Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaje dentro de dos semanas a Shenzhen para participar en dicha cumbre, en el marco de la cual se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el que será su tercer encuentro en 2026. También está sobre la mesa una reunión entre Xi y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El propio Putin defendió el 21 de octubre un encuentro con Trump y Xi para abordar la situación en Ucrania y Oriente Próximo --en referencia al conflicto abierto por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán-- en el marco de la cumbre de líderes de la APEC, que tendrá lugar el 18 y el 19 de noviembre.