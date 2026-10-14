China y Corea del Norte anuncian la apertura de un nuevo puente fronterizo para favorecer el comercio

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Norte. - Stephen Shaver / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China y Corea del Norte han anunciado este miércoles la apertura de un nuevo puente en la frontera entre los dos países con la vista puesta en favorecer el comercio, el tránsito por carretera y el "intercambio entre personas a ambos lados del río".

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que este puente sobre el río Yalu, que atraviesa la frontera, permitirá un mayor contacto entre la población china y norcoreana, según ha recogido la agencia de noticias Xinhua.

"Tal y como se ha acordado, el puente será abierto oficialmente al tráfico este jueves", ha detallado Mao, que ha estipulado que representantes de ambas partes participarán en la ceremonia de apertura que tendrá lugar ese día.

Así, ha recalcado la importancia de la relación de "buena vecindad" entre los dos países, que se encuentran "conectados por montañas y ríos", al tiempo que ha destacado que estai infraestructura goza de una "gran relevancia para la conectividad" entre los dos territorios.