China entregará un nuevo paquete de ayuda a Irán y Líbano para apoyar la "rehabilitación y reconstrucción"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín en septiembre de 2025 (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha anunciado este miércoles que entregará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Irán y Líbano para respaldar los esfuerzos de "rehabilitación y reconstrucción" en ambos países tras el conflicto en Oriente Próximo, desatado a causa de la ofensiva lanzado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha afirmado en rueda de prensa que Pekín "ha decidido entregar en el futuro próximo un nuevo paquete de ayuda humanitaria" a Irán y Líbano para "ayudar a la población de ambos países a avanzar en la rehabilitación y reconstrucción y mejorar su situación económica".

Así, ha reseñado que el gigante asiático es "un buen amigo" de los países de Oriente Próximo y "una potencia responsable", motivo por el que ha argumentado que "China seguirá ofreciendo apoyo y asistencia en el marco de sus capacidades" e "incrementará los esfuerzos para promover las conversaciones de paz" en la región.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la citada ofensiva, iniciada en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.