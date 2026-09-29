China exige a Japón "corregir" la postura de sus líderes sobre Taiwán para normalizar las relaciones entre ambos países

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reúne con el presidente de la Asociación Japonesa para la Promoción del Comercio Internacional (JAPIT) y exministro de Exteriores, Takeshi Iwaya, en Pekín. - Yin Bogu / Xinhua News / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha instado a Japón a "corregir de inmediato" las palabras y acciones "erróneas" de sus líderes respecto a la cuestión de Taiwán, fijando este asunto como la tarea más urgente para reconducir las maltrechas relaciones bilaterales.

El máximo responsable de la diplomacia china ha trasladado esta exigencia durante un encuentro celebrado en Pekín con el exministro de Exteriores nipón y actual presidente de la Asociación Japonesa para el Fomento del Comercio Internacional (JAPIT), Takeshi Iwaya.

Según ha expresado el ministerio de Exteriores en un comunicado, durante la reunión, Wang ha advertido de que los lazos entre ambas naciones se enfrentan de nuevo a una "situación severa" que requiere una vuelta a la normalidad.

Estas acusaciones de Pekín suceden después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmase el pasado noviembre que un posible ataque militar de China contra Taiwán supondría una situación de "crisis" para el país nipón y que este justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa.

De cara al 55 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se conmemorará el próximo año, el representante de Pekín ha subrayado que la rectificación del enfoque japonés sobre la isla es la principal prioridad. A esta demanda, Wang ha sumado la "importante tarea" de que Tokio adopte una actitud correcta frente a las cuestiones históricas y forme una percepción "objetiva y racional" sobre China.

Durante el encuentro, la delegación china ha hecho especial hincapié en el pasado militarista nipón. Wang ha lanzado una dura advertencia, asegurando que si Japón se niega a aprender de la historia, desafía su 'Constitución de Paz' o intenta rehabilitar a criminales de guerra, "será incapaz de dar la cara al mundo" y tendrá dificultades para garantizarse un futuro.

Por su parte, Iwaya ha reconocido --según recoge el comunicado chino-- que el estado actual de las relaciones es "preocupante". El representante japonés se ha comprometido a trabajar para reconducir los lazos bilaterales hacia los principios definidos por los cuatro documentos políticos firmados entre ambos países, insistiendo en que Japón no debe olvidar las lecciones del pasado y debe mantenerse firme en la senda del "desarrollo pacífico".