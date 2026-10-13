China niega estar detrás de un ciberataque en Fiyi y califica las acusaciones de "difamación"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo
MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de China han negado este martes estar detrás de un ciberataque contra una organización con sede en Fiyi y han calificado las acusaciones vertidas por el Gobierno de Estados Unidos, las cuales han descrito como un acto de "difamación".
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dicho "no estar al tanto" de los detalles específicos sobre el caso, denunciado por la Embajada de Estados Unidos en Fiyi, y ha señalado que China "se opone firmemente a actos de piratería".
"China siempre ha tomado medidas enérgicas contra las actividades de piratería de acuerdo con la ley. Nos oponemos a los intentos de difamar a China bajo el pretexto de cuestiones de seguridad cibernética", ha destacado.
La Embajada estadounidense había alertado previamente de que supuestos piratas informáticos con vínculos con China mantuvieron acceso a la red de la organización afectada durante varios días, si bien no ha dado información sobre el objetivo.
Las autoridades de Fiyi, por su parte, han informado de que la Policía ya ha abierto una investigación al respecto y ha pedido a gobiernos y organizaciones "adoptar medidas de prevención y reforzar sus sistemas digitales".