China pide a EEUU "dejar de usar a otros de excusa" para impulsar sus "aspiraciones egoístas" en el Ártico

Archivo - Imagen de archivo de la capital de Groenlandia, Nuuk. - Steffen Trumpf/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este lunes a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que "deje de utilizar a otros países como excusa" para sacar adelante sus "aspiraciones egoístas" en el Ártico, al tiempo que han criticado las amenazas vertidas recientemente contra Groenlandia.

"Deben respetarse por completo los derechos y libertades de todos los países para realizar actividades en la región de acuerdo a la legislación internacional", ha aseverado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario estatal chino 'Global Times'.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los asuntos relacionados con el Ártico "afectan a los intereses de todos los países". "Las actividades de China en la zona buscan desarrollar y mantener la paz y la estabilidad de acuerdo con el Derecho Internacional", ha asegurado Mao.

"Quiero recalcar este punto y destacar la importancia de que se respeten las libertades y los derechos de todos los países en la zona, siempre de acuerdo con las normativas vigentes", ha apuntado. Además, ha reafirmado que "las relaciones entre Estados deben realizarse de acuerdo a los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas".

Las palabras de Mao llegan poco después de que Estados Unidos haya reivindicado la toma de Groenlandia como una cuestión "necesaria" para el país norteamericano frente a la supuesta amenaza de Rusia y China, a las que acusa de "tratar de hacerse con el control de territorio estratégico" en la región.

El domingo, el propio Trump afirmó que si Estados Unidos no se hacía con la isla, "serían Rusia o China las que se harán con Groenlandia". En este sentido, ha dicho estar interesado en una solución de carácter más permanente, como una posible adquisición del territorio.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.