China pide a EEUU la "liberación inmediata" de Maduro y de su mujer

Archivo - Sala de prensa del Minsiterio de Asuntos Exteriores de China (archivo) - MINSITERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha pedido este domingo a Estados Unidos la "liberación inmediata" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar estadounidense en Caracas.

"China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", ha planteado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un nuevo comunicado publicado este domingo.

Pekín, como ya hizo el pasado sábado ha manifestado su "grave preocupación" por la "detención forzosa y deportación" de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.

"Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU", ha advertido.