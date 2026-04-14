China recalca que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de EEUU es "peligroso" e "irresponsable"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han recalcado este martes que el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, es "peligroso" e "irresponsable", y ha lamentado que este cierre perimetral estadounidense "únicamente exacerbará las tensiones" en la región.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que "a pesar del hecho de que las partes enfrentadas han alcanzado un alto el fuego temporal, Estados Unidos ha provocado un aumento de la tensión a nivel militar mediante el bloqueo" impuesto en la zona.

Así, ha señalado que "esto solo intensifica las contradicciones, provoca un aumento de la tensión y socava un ya de por sí frágil alto el fuego" entre Estados Unidos e Irán. "Esto pone en entredicho la seguridad de la navegación marítima en el estrecho de Ormuz", ha lamentado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

"Este es un comportamiento irresponsable y peligroso", ha recalcado, al tiempo que se ha mostrado como un "participante activo" a la hora de impulsar la resolución de la crisis por la vía diplomática.

Por otra parte, ha asegurado que Pekín adoptará "medidas de represalia contundentes en caso de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles" ante la posibilidad de que China esté entregando armamento a Irán, una cuestión que ya ha sugerido Trump esta semana y que Pekín niega de momento.

El Gobierno chino ha insistido en que su objetivo es "defender el Derecho Internacional y la soberanía de los países de Oriente Próximo" y ha hecho hincapié en que seguirá "desarrollando un papel constructivo", con "la paz como objetivo final".