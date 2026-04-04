China rechaza la ley aprobada por Israel que permite ejecutar a los palestinos en Cisjordania

1075011.1.260.149.20260404043741 Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han instado a Israel en contra de la "discriminación" y la "confrontación", en reacción a la decisión aprobada por el Parlamento de Israel de introducir la pena de muerte en su código penal para ejecutar a ciudadanos palestinos de Cisjordania condenados por la muerte de israelíes.

"Toda legislación debe ajustarse a los principios del Derecho, como los de legalidad, equidad y justicia, y no debe discriminar por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política", ha declarado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, preguntada por la agencia oficial de noticias turca Anadolu.

El Parlamento israelí aprobó el proyecto de ley el lunes, con el que se prevé la pena de muerte para los palestinos que sean condenados por homicidio en casos de "terrorismo". La norma solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.

El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel", una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.

La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además, elimina el derecho de apelación. Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo 'a posteriori'.