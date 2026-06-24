China reclama a EEUU e Irán "implementar conjuntamente" el acuerdo preliminar

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han reclamado este miércoles a Estados Unidos e Irán "implementar conjuntamente" el acuerdo preliminar acordado para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, que tiene que conducir a un acuerdo final en 60 días, incidiendo en que "el diálogo y la negociación" es "la vía para abordar los problemas candentes regionales".

"China cree que el diálogo y la negociación son la vía para abordar los problemas candentes regionales y las diferencias entre las partes, y se opone a la amenaza o el uso de la fuerza", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

En este sentido, recalcado que el memorando de entendimiento consolida que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada uno, así como el compromiso "a no iniciar ninguna operación militar contra el otro y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro".

"El documento ha enviado una señal positiva al mundo y debería ser salvaguardado e implementado conjuntamente", ha indicado Guo, para reiterar que Pekín mantiene "una posición justa" y "apoya todos los esfuerzos que contribuyan a la paz".

De todos modos, ha expresado el apoyo a Irán en su defensa de la "soberanía, seguridad y dignidad nacional" e igualmente ha incidido en la mejora de las relaciones entre Teherán y los países del Golfo, al tiempo que ha señalado la disposición de China a prestar asistencia y desempeñar un papel constructivo.

El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

En este tiempo, Washington y Teherán se comprometen "a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza mutuos y a garantizar la integridad territorial y la soberanía de Líbano".