El CICR advierte de consecuencias "potencialmente devastadoras" para civiles de la región tras el ataque a Irán

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido este sábado de las consecuencias potencialmente devastadoras para los civiles de toda la región de Oriente Próximo tras el ataque estadounidense-israelí contra Irán.

"La escalada militar en Oriente Próximo ha prendido una peligrosa mecha en la región, con consecuencias potencialmente devastadoras para los civiles", ha planteado la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, en un comunicado.

Spoljaric ha recordado que "respetar las leyes de la guerra es una obligación, no una elección" y ha mencionado en concreto el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y en particular las cuatro convenciones de Ginebra.

"Infraestructura civil como hospitales, hogares o escuelas deben evitarse en los ataques. El personal médico y los trabajadores de servicios de emergencias deben poder llevar a cabo su labor con seguridad", ha señalado.

El CICR, recuerda, cuenta con equipos en Irán, Israel y en otros países de la región y "está listo para responder a las necesidades dentro de nuestro mandato y donde podamos operar".

"Pero la ayuda humanitaria no puede seguir el ritmo ni la escala del sufrimiento causado por el conflicto continuo. Hace falta voluntad política para lograr la paz y evitar más muerte y destrucción", ha remachado.