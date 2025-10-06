El CICR se declara "listo" para mediar en un nuevo canje entre Hamás e Israel

Archivo - Un vehículo del CICR durante una liberación de rehenes en febrero en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha dicho que está ya "listo" para ejercer de nuevo como "mediador humanitario neutral" en un nuevo acuerdo entre Hamás y el Gobierno de Israel, por ejemplo para facilitar la entrega de los rehenes que aún siguen en la Franja de Gaza y la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes.

Su presidenta, Mirjana Spoljaric, ha subrayado en un comunicado que la organización está igualmente preparada para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su reparto entre los civiles que tienen una "desesperada necesidad" de recibirla.

Todos estos avances, no obstante, dependen aún de que las partes puedan llegar a algún tipo de acuerdo. "Un alto el fuego duradero es clave para salvar vidas y romper la espiral de muerte y destrucción", ha reclamado Spoljaric en su nota, publicada este lunes.

El CICR ya ha facilitado la liberación de 148 rehenes y 1.931 detenidos desde los atentados del 7 de octubre de 2023. El plan de paz que está ahora sobre la mesa, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclama a Hamás la entrega de todos los rehenes, vivos y muertos, que aún tiene en su poder.

Una vez que los rehenes sean liberados, según dicho plan, Israel entregaría a 250 presos condenados a cadena perpetua y a más 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023. Además, también se comprometería a entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos por cada cuerpo recuperado.