El CICR pide una "reducción inmediata de la violencia" entre Afganistán y Pakistán

Archivo - La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha pedido este viernes una "reducción inmediata de la violencia" entre Afganistán y Pakistán a medida que continúan los ataques entre los dos países, que han dejado más de 200 muertos en ambos territorios.

"Estamos presenciando una profunda escalada de combates entre Afganistán y Pakistán. Los habitantes de esta región ya han soportado décadas de conflicto, desplazamiento y pérdidas. Han visto y sentido el impacto de la guerra en sus seres queridos y en sus comunidades", ha denunciado Spoljaric en un comunicado.

Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de "proteger a los civiles, los heridos y otras personas que no participan, o que ya no participan, en los combates". "La asistencia humanitaria debe llegar a todos los afectados. Los hospitales deben poder operar y debe garantizarse el acceso a los servicios esenciales", ha aclarado.

Asimismo, ha recalcado que esto "no son privilegios sino obligaciones en virtud del Derecho Internacional humanitario", y ha afirmado que "junto a sus compañeros de la Media Luna Roja Afgana y la Media Luna Roja Paquistaní, junto a las autoridades estatales, se está preparando una respuesta a las necesidades humanitarias sobre el terreno".

"El objetivo actual, a ambos lados de la frontera, es apoyar a los centros de salud que atienden a las personas heridas por los combates. Sin embargo, ninguna respuesta humanitaria puede compensar la voluntad política de respetar las reglas de la guerra y priorizar la distensión", ha aclarado.

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran que los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó entonces que los ataques aéreos fueron lanzados contra "campamentos y escondites terroristas", en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.