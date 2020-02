Cientos de personas protestan frente a la Embajada de Francia en Camerún contra unas declaraciones de Macron

Publicado 24/02/2020 17:11:49 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este lunes frente a la Embajada de Francia en Camerún para protestar por lo que consideran una injerencia por parte de París en los asuntos internos del país africano, a raíz de unas declaraciones formuladas por el presidente francés, Emmanuel Macron.

La cadena de televisión pública camerunesa ha cifrado en cerca de 400 los manifestantes, quienes han portado carteles en apoyo al presidente, Paul Biya, y al Ejército, tal y como ha recogido el diario 'Journal du Cameroun'.

"No entregaremos nuestro país a Francia", ha dicho Doret Ndongo, participante en la protesta. "Camerún es un país independiente y puede resolver sus problemas. No necesitamos que Francia nos diga qué hacer y qué no hacer", ha agregado, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Macron prometió el sábado ejercer la "máxima presión" sobre Biya para una resolución del conflicto con las regiones de mayoría anglófona del país, la Región Noroeste y la Región Suroeste.

En este sentido, Elvis Ngolle Ngolle, un alto cargo del gubernamental Movimiento Democrático del Pueblo (PDM), ha destacado que "las formas" de Macron muestran "insensibilidad y condescendencia, dada la historia entre África y Europa".

Biya afirmó el 10 de febrero que "no hay motivos" para que el 'estatus especial' para las dos regiones anglófonas del país, aprobado en diciembre por el Parlamento, no sea aplicado e hizo hincapié en la necesidad de abordar pacíficamente las diferencias políticas en el país.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de Camerún en diciembre contiene un "estatus especial" para las dos regiones anglófonas, que se materializaría, entre otros puntos, en una Asamblea Regional integrada por dos cámaras en estas zonas.

Sin embargo, el texto fue rechazado por los separatistas, que ya boicotearon el diálogo nacional convocado por Biya. "Queremos independencia y nada más", dijo Ivo Tapang, portavoz de trece grupos armados integrados en las Fuerzas de Contendientes de Ambazonia, tras la votación en el Parlamento.

Lo que en 2016 empezaron siendo protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones, otrora colonias británicas pero que decidieron unirse al Camerún francés, por su supuesta marginación por parte del Gobierno central, derivó en una dura represión a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.

La separación entre anglófonos y francófonos sin embargo parte de más atrás, de la repartición de la colonia alemana de Kamerun entre Reino Unido y Francia tras la Primera Guerra Mundial.

Tras su independencia, en 1961, se implantó un sistema federal en el que las regiones anglófonas tenían su propia policía, gobierno y sistema judicial. Sin embargo, con el ascenso de Biya al poder en 1982 se fueron anulando las instituciones anglófonas, pasto de la iniciativa centralizadora.