Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una zona residencial y una posible amenaza

La Policía se despliega en las inmediaciones del Oktoberfest en Múnich - Manuel Schwarz/dpa

MÚNICH 1 Oct. (DPA/EP) -

Una explosión en un edificio de la ciudad alemana de Múnich que se ha saldado con un fallecido y una posterior amenaza de bomba ha llevado a las autoridades a cerrar este miércoles por la mañana por precaución el festival de la cerveza Oktoberfest, a la espera de que se determine si existen riesgos.

Las fuerzas de seguridad acudieron alertados por una llamada a una zona residencial donde terminaron encontrando una furgoneta completamente calcinada, un edificio con trampas explosivas y una persona herida junto a un lago cercano. Esta persona falleció posteriormente y la Policía sospecha que el incendio fue intencionado.

Las autoridades localizaron tras este incidente "una carta del autor" sobre una amenaza de bomba, por lo que han optado por retrasar la apertura del Oktoberfest, que se celebra en la pradera Theresienwiese de Múnich del 20 de septiembre al 5 de octubre.

"Se están investigando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido la Theresienwiese", ha dicho la Policía en la red social X.