Los cinco detenidos por el incidente "terrorista" cerca de la base de Fairford son jóvenes británicos

Archivo - Un vehículo policial bloquea el tráfico tras un accidente mortal, en el que se cree que está implicado un electricista, en Fairford Leys Way, Aylesbury. - Peter Manning / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han informado este lunes de que los cinco detenidos por el incidente "terrorista" cerca de la base aérea de Fairford, que cuenta con presencia del Ejército estadounidense, son jóvenes británicos de entre 23 y 25 años.

Según la última actualización de la Policía Antiterrorista de Reino Unido, la investigación sobre el incidente de este domingo cerca de la base aérea de Fairford "continúa en curso", si bien ha señalado que los detenidos son hombres británicos residentes en varios distritos de la capital, Londres.

Los detenidos permanecen bajo custodia policial y las autoridades han obtenido una ampliación del período de detención hasta la tarde de este lunes, tras ser detenidos en el área de Whelford durante la mañana del domingo por sospechas de que planeaban un ataque terrorista.

"Investigadores especialmente formados han estado examinando el lugar durante toda la noche y han llevado a cabo diversas actuaciones que han abierto varias nuevas líneas de investigación", ha informado la Policía Antiterrorista, que añade que la "naturaleza" del caso "implica que un número importante de recursos, incluidos medios militares, permanezcan desplegados en el lugar".

De esta forma, sigue en pie un perímetro de seguridad en la zona, que será revisado a lo largo del día. "Agradecemos a la población su continuo apoyo. Estamos trabajando para minimizar las molestias a las comunidades locales, pero pedimos paciencia mientras continúan nuestras labores en el lugar de los hechos", ha informado la entidad antiterrorista británica.

La zona acoge la base aérea de Fairford, usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.