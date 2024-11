El clérigo chií Al Sadr advierte al Gobierno iraquí de que no se comprometa con "la solución de dos Estados"

Archivo - Imagen de archivo de un simpatizante del clérigo iraquí Muqtada al Sadr durante una manifestación en apoyo al pueblo palestino - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El clérigo chií Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes de Irak, ha advertido este domingo al Gobierno iraquí de que no se comprometa con "la solución de dos Estados", afirmando que Palestina representa el único Estado legítimo en el territorio.

"Como seguidores de Mahoma y de Alí, nuestra posición es clara: solo hay un estado con su capital en Jerusalén, y no hay un segundo estado que negociar o establecer. Palestina, desde el río hasta el mar, es árabe, y los sionistas son simplemente terroristas ocupantes, incluidos los colonos", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Al Sadr, que ha remarcado que no reconocerá "los acuerdos británicos u occidentales", ha sostenido que, si "el Gobierno iraquí interviene, estará sujeto a la ley penal". "Esperamos que Arabia Saudí preste atención a esto y no reconozca a la entidad sionista, ya que esa es nuestra esperanza para él y el resto de países árabes e islámicos. De lo contrario, no habrá tiempo para lamentarse", ha agregado.

Israel desató una ofensiva contra Gaza tras ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. Los ataques israelíes dejan ya más de 43.300 palestinos muertos, a los que se suman más de 750 fallecidos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y los ataques perpetrados por colonos.