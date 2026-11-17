Archivo - El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, durante un acto en La Haya. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha asegurado este martes que la coalición de Gobierno que dirige ha restaurado la confianza, tras la crisis interna vivida los últimos días, acordando una nueva dinámica en el seno del tripartito y dando así por zanjada la polémica abierta tras las discrepancias por el impuesto a las grandes fortunas.

"Tras varios días de conversaciones constructivas en el seno del Consejo de Ministros y de la coalición, se ha restablecido la confianza. Y con ello hemos sentado las bases para seguir avanzando juntos con esta composición de gobierno. Al mismo tiempo, también hemos aprendido de lo sucedido y vamos a abordar las cosas de otra manera", ha afirmado Jetten en una rueda de prensa en la que ha confirmado la continuidad del Gobierno en minoría que lidera el liberal Demócratas 66 y se apoya en el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA).

Jetten ha abogado por una "dinámica diferente" en el seno del Ejecutivo y una nueva manera de trabajar conjuntamente con la Cámara de Representantes neerlandesa. "Menos tensiones y debates internos, y más tranquilidad y claridad. Todo ello para poder continuar con las iniciativas positivas que hemos puesto en marcha durante los últimos meses", ha subrayado.

De esta forma, el político liberal ha apostado por reforzar las relaciones con los grupos parlamentarios, toda vez que la coalición cuenta con 66 escaños y está lejos de los 76 que marca la mayoría en el Parlamento neerlandés, y hacerlo también de forma más "estructurada".

"Nuestro objetivo es trabajar conjuntamente, sobre la base de propuestas y contenidos concretos, con todas las fuerzas parlamentarias constructivas. Y hacerlo también de una manera más estructurada", ha indicado, apuntando que se seguirá un "modelo escandinavo" por el que las negociaciones se priorizarán con un bloque de partidos que sostenga el Ejecutivo.

"Queremos establecer acuerdos estables con la Cámara, siguiendo el modelo escandinavo, sobre el marco financiero para la toma de decisiones relativas a los presupuestos y los impuestos, así como sobre las reglas y los procedimientos de funcionamiento parlamentario", ha indicado.

Para cortejar al VVD, crítico con el impuesto sobre grandes fortunas, Jetten ha avanzado que llevará al Parlamento un paquete de medidas para apoyar a pymes haciendo más fácil a los empresarios "invertir, innovar y avanzar en materia de sostenibilidad", una batería de medidas que contará con una dotación presupuestaria y se garantizará su financiación.

La líder del VVD y vice primera ministra, Dilan Yesilgoz, ha expuesto que las conversaciones abiertas en el seno de la coalición han servido para reafirmar la voluntad de llegar a acuerdos entre los partidos de Gobierno.

"Durante los últimos meses han salido mal muchas cosas y la semana pasada se produjo una escalada de esa situación", ha explicado. "No vamos a volver sobre el debate de la semana pasada; lo que queremos es hacer las cosas mejor a partir de ahora", ha incidido, para recalcar que se trata de encontrar un "equilibrio".

"Si podemos llegar a un consenso entre nosotros sobre esos temas, entonces a mí realmente no me importa si es de izquierdas o de derechas. La cuestión, normalmente en política, es: ¿cómo se financia?", ha resumido.

La formación 'popular' amenazó con salirse de la coalición que lidera Jetten tras considerar insostenible la situación tras las discrepancias en torno a un impuesto a las grandes fortunas, que denunció como un giro a la izquierda, y que se pactó con formaciones de fuera del Gobierno obviando al VVD.