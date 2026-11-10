La coalición internacional para Yemen destruye tres fábricas y talleres de misiles de los hutíes

Archivo - Lanzamiento de un dron hutí en Yemen. - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional para Yemen liderada por Arabia Saudí ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos en los que ha destruido tres instalaciones clave utilizadas por la milicia rebelde hutí para la fabricación, ensamblaje y suministro de combustible de misiles balísticos en territorio yemení, según ha informado el portavoz militar del contingente internacional, el brigadier general Turki al Maliki.

En concreto, la aviación de la coalición ha bombardeado y destruido una fábrica empleada para el ensamblaje y producción de componentes de misiles balísticos, así como una planta química dedicada a la mezcla, producción y elaboración de combustible sólido para este tipo de proyectiles.

Asimismo, las fuerzas aliadas han neutralizado un taller de electrónica en el que la milicia integraba los sistemas de guiado y control de su armamento.

La operación militar de la coalición se produce pocas horas después de que las defensas aéreas de Arabia Saudí interceptaran en el espacio aéreo de Riad un misil balístico y un misil de crucero lanzados por los insurgentes, en el marco de la escalada de hostilidades entre ambas partes.