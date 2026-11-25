Archivo - Vista general de los restos de un dron de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen. - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional liderada por Arabia Saudí ha lanzado durante la madrugada de este miércoles una oleada de bombardeos contra diversas posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, incluidos el puerto y el aeropuerto internacional de la ciudad costera de Hodeida, tras haber ordenado horas antes la evacuación civil de este enclave estratégico en represalia por el ataque con drones registrado el martes contra Riad.

El portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, ha confirmado a través de un mensaje difundido en sus redes sociales que las fuerzas conjuntas han atacado "capacidades operativas en el puerto de Hodeida" y han destruido "una serie de objetivos en las gobernaciones de Saada y Amran", ambos bastiones de la insurgencia en el norte del país.

Por su parte, la agencia de noticias Saba vinculada a los hutíes ha informado de que al menos un civil ha muerto y otros han resultado heridos como consecuencia de un bombardeo perpetrado durante la noche por aviones de la coalición contra un camión de transporte en el distrito de Al Bayda, en la gobernación homónima, denunciando lo que califica de ataques sistemáticos contra bienes e infraestructuras civiles "ante un vergonzoso silencio internacional".

De acuerdo con el balance difundido por la citada agencia, la aviación saudí ha ejecutado también incursiones aéreas sobre la ciudad de Hodeida --donde persisten los sobrevuelos de aeronaves militares--, impactando contra el aeropuerto internacional y una explotación apícola local situada en el distrito de Al Zuhra, además de lanzar tres bombardeos contra el distrito de Harf Sufyan, en la provincia de Amran.

Esta ofensiva aérea llega después de que la coalición internacional instara el martes por la tarde a la población civil de Hodeida a abandonar de inmediato las instalaciones portuarias ante el inicio inminente de operaciones militares en respuesta al impacto de un dron hutí contra un rascacielos del Centro Financiero Rey Abdulá de la capital saudí, un ataque que dejó once heridos.

Ante el ultimátum de Riad, los rebeldes hutíes habían advertido de que cualquier bombardeo contra Hodeida sería replicado de inmediato con ataques masivos contra el puerto saudí de Yeda y "todos los puertos enemigos saudíes en la costa del mar Rojo", reclamando a trabajadores y compañías navieras que evacuaran dichos enclaves.