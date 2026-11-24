Archivo - Fotografía de archivo del distrito financiero de la capital de Arabia Saudí, Riad - La Nacion / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional que encabeza Arabia Saudí ha confirmado este martes que un rascacielos ubicado en el distrito financiero de la capital saudí, Riad, ha sido alcanzado en un "cobarde ataque terrorista", sin que por ahora haya más detalles ni informaciones sobre posibles víctimas.

"Una de las torres del centro financiero fue objeto de un cobarde ataque terrorista", ha dicho el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, en un breve comunicado publicado a través de redes sociales, en el que ha subrayado que "las autoridades competentes están investigando el lugar del ataque".

El suceso tiene lugar días después de que un ataque ejecutado por los hutíes alcanzara el rascacielos que acoge la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano saudí, según confirmaron las autoridades, que descartaron que se hubieran registrado víctimas.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una nueva ofensiva a gran escala en el oeste del país y han ejecutado desde entonces numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que lanzaron una contraofensiva en la que han obtenido pocos avances.