La coalición liderara por Arabia Saudí intercepta tres misiles balísticos hutíes contra Riad y Jamis Mushait

Archivo - Lanzamiento de un misil por parte de los hutíes. - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición internacional liderada por Arabia Saudí en Yemen ha anunciado la interceptación y destrucción de tres misiles balísticos lanzados por la milicia insurgente hutí contra territorio saudí, dos de ellos dirigidos contra la ciudad de Jamis Mushait, en el suroeste del país, y un tercero apuntado directamente contra la capital, Riad, según ha informado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki en redes sociales.

Los anuncios se han producido en un contexto de escalada de la tensión en torno al conflicto de Yemen, en el que la milicia hutí, apoyada por Irán, mantiene una campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras y ciudades saudíes. Este mismo fin de semana, un ataque contra el aeropuerto Rey Jalid de Riad dejó al menos trece víctima mortales.

Las informaciones trascendieron pocas horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que había mantenido una conversación con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en la que abordaron los diferentes ataques hutíes. Trump acusó a la milicia yemení de estar "portándose muy mal", en unas declaraciones a la prensa antes de embarcar en su helicóptero oficial para dirigirse a Ohio a uno de sus mítines previos a las próximas elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.