La Coalición de Voluntarios acuerda garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

Reunión de la Coalición de Voluntarios en París (Francia) - CONSEJO EUROPEO / X

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios para Ucrania han acordado este martes en París un paquete de "garantías de seguridad de carácter legalmente vinculante" para Ucrania con el respaldo de Estados Unidos.

"La Coalición de Voluntarios reconoce, por primera vez, una convergencia operativa entre los 35 países que la conforman, así como Ucrania y Estados Unidos, para construir garantías de seguridad sólidas", ha anunciado Macron en rueda de prensa tras el encuentro.

Entre las mencionadas garantías, los países miembros de la Coalición han acordado la creación de un mecanismo de vigilancia del alto el fuego bajo el liderazgo de Estados Unidos con contribuciones de varias naciones.

De igual modo, el acuerdo en París traza las líneas maestras de una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos con el entrenamiento, las capacidades y todos los recursos necesarios para garantizar que este ejército pueda disuadir cualquier nueva agresión.

Asimismo, los aliados de Ucrania se comprometen "legalmente" a apoyar a Ucrania en caso de un nuevo ataque ruso.