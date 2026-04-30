El Colegio de Europa nombra rector al portugués Joao Gomes Cravinho tras la dimisión de Mogherini por fraude

Archivo - Rueda de prensa del rueda de prensa del exministro de Asuntos Exteriores portugués, João Gomes Cravinho a 08 de septiembre del 2022 en el Alcázar de Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Europa en Brujas ha designado este jueves al exministro de Exteriores portugués Joao Gomes Cravinho como su rector, cinco meses después de la dimisión la ex Alta Representante de la UE Federica Mogherini al frente de la institución educativa, que dejó el cargo después de que un juez de instrucción le imputara por delitos de fraude y corrupción en contratación pública.

Así lo ha anunciado el Consejo Administrativo del Colegio de Europa en un comunicado en el que ha detallado que, hasta que el portugués asuma el cargo, seguirá dirigiendo el colegio la actual rectora interina, la ex ministra de Asuntos de la Unión Europea de Polonia Ewa Osniecka-Tamecka.

Cravinho, que actualmente es representante especial de la UE para el Sahel, fue jefe de la diplomacia portuguesa entre los años 2022 y 2024, y también desempeñó el cargo de ministro de Defensa de Portugal entre 2018 y 2022, siempre bajo el encargo del entonces primer ministro luso, António Costa.

"Me siento honrado y encantado de asumir esta responsabilidad. El Colegio de Europa es una institución única con una misión única, y tengo muchas ganas de seguir construyendo sobre el legado del Colegio y abrir nuevos caminos para su futuro, junto con toda la comunidad del Colegio", ha indicado Cravinho en un mensaje recogido en el anuncio de sus designación.

Este nombramiento tiene lugar casi cinco meses después de que la anterior rectora, Federica Mogherini, anunciara su dimisión al frente de la institución educativa después de que un juez de instrucción le imputara por delitos de fraude y corrupción en contratación pública.

"En consonancia con el máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como rectora del Colegio de Europa y director de la Escuela Diplomática de la Unión Europea", indicó la ex Alta Representante de la UE en un comunicado personal difundido por el Colegio de Europa el pasado 4 de diciembre.

La política italiana fue detenida el 2 de diciembre en Bélgica --posteriormente puesta en libertad-- en el marco de una investigación abierta a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) junto a otro miembro de la dirección del Colegio de Europa y a un alto funcionario de la Comisión Europea, Stefano Sannino, que en el momento de los hechos investigados (2021-2022) ocupaba el cargo de secretario general del Servicios Europeo de Acción Exterior, lo que le convertía en el 'número 2' del entonces Alto Representante europeo, Josep Borrell.

Los investigadores sospechan que los tres investigados participaron en un fraude para la creación de un programa de formación de nueve meses para diplomáticos que, subvencionado con fondos de la Unión Europea, se impartió en el Colegio de Europa entre 2021 y 2022.

El proyecto en cuestión, conocido como 'Academia Diplomática de la UE', fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras un procedimiento de licitación del que los investigadores sospechan que el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección y tuvieron motivos suficientes para dar por hecho que se les concedería la licitación antes incluso de la publicación del concurso público.