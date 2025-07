Colombia asegura que EEUU está retirando visados a miembros del Gobierno que formaron parte del M-19

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe del gabinete presidencial de Colombia, Alfredo Saade, ha asegurado este jueves que las autoridades de Estados Unidos han comenzado el procedimiento para retirar el visado a miembros del Gobierno latinoamericano que formaron parte de la guerrilla del M-19 --en la que militó el propio mandatario, Gustavo Petro--, en el marco del cruce de llamados a consultas de sus respectivos representantes diplomáticos.

"Iniciaron un proceso en contra de algunas personas que han sido parte del grupo M-19, quien legalmente pasó a la vida civil, y quien hizo parte de la creación de la Constitución Nacional de Colombia. Yo tengo entendido que se ha sabido sobre esta decisión", ha declarado al ser preguntado directamente por este asunto en W Radio, antes de defender que es una "decisión de gobierno y hay que respetarla".

En esta línea, Saade ha señalado que las relaciones entre los dos países "deben edificarse desde el respeto" y ha respaldado al presidente colombiano, subrayando que éste "ha sido supremamente respetuoso con las naciones".

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha aprovechado para denunciar en su cuenta de la red social X que "el procedimiento de las visas de Estados Unidos no es serio" y que ha "sido una víctima de los juegos de" los visados, después de que se lo hayan retirado dos veces, según ha explicado.

"Conmigo han jugado y me han usado, me la han quitado dos veces, la primera fue en noviembre de 2017 por una pelea pública y famosa con (el exfiscal general) Néstor Humberto Martínez (...). La segunda vez fue en junio de 2023 también por otra pelea pública y famosa con (el exministro de Exteriores) Álvaro Leyva por 'mal uso del pasaporte'", ha relatado, asegurando de cada uno de ellos que "él mismo se jactó de decir por toda Bogotá que por él me la habían quitado".

Estas declaraciones llegan después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya llamado a consultas a su encargado de negocios interino en la Embajada de Bogotá, John T. McNamara, entre otras medidas que va a tomar, debido a una serie de "declaraciones infundadas y reprobables de las más altas instancias del Gobierno de Colombia".

En respuesta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha hecho lo propio y ha llamado a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña, para que le informe "del desarrollo de la agenda bilateral", que, según muestra en un mensaje en X, incluye la cooperación en materia de medioambiente, inmigración, lucha contra el narcotráfico, o de esfuerzos para lograr una salida política a las crisis de Venezuela, Cuba y Haití.