El comisario de Defensa europeo llama a aumentar el gasto apelando a la amenaza de Putin y el repliegue de EEUU

BRUSELAS 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha defendido este martes el aumento del gasto militar en el seno de la Unión Europea aduciendo que Rusia representa cada vez más una amenaza y que el presidente ruso, Vladimir Putin, no parará la agresión a Ucrania por vías diplomáticas y avisando del posible repliegue militar de Estados Unidos del continente.

En una intervención en la conferencia 'Reimaginar la defensa europea: retos y camino por recorrer', celebrada en La Haya, el comisario europeo ha reclamado liderazgo político para reforzar la defensa europea, apuntando que se necesita de una "fuerza sustancial para subir la colina" tras años en los que el gasto militar europeo ha ido a la baja.

"La guerra en Ucrania continuará mientras Putin quiera que continúe. La paz no llegará. Y en mi opinión, la paz a través de algún tipo de esos esfuerzos de diplomacia que podemos alabar no se logrará", ha alertado el político báltico, quien ha insistido en que el mandatario ruso no está interesado en parar la agresión que lanzó contra Ucrania en febrero de 2022.

Igualmente, ha advertido de la creciente amenaza que representa Moscú, tras recalcar que Rusia es cada vez "más agresiva y fuerte", por lo que la UE debe empezar a pensar cómo podría repeler un ataque ruso contra ataque europeo y de la OTAN, tras recordar que los servicios de Inteligencia consideran que Rusia puede poner a prueba a los aliados en el plazo de cinco años.

"La pregunta es para mí muy clara. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a un Ejército ruso probado en batallas con millones de drones?", se ha cuestionado.

Kubilius ha apuntado a que los países europeos se hagan más cargo de su Defensa por "el comienzo de la retirada de los estadounidenses de Europa", indicando que ahora mismo China es la prioridad de seguridad para Washington.

"No podemos estar seguros de cómo se comportará Estados Unidos de cara al futuro en las cuestiones ucranianas, pero tenemos que estar preparados para que también ellos disminuyan quizás su papel en esta cuestión. Eso significa que la paz en Ucrania será responsabilidad de la UE", ha señalado.

Por todo ello, el ex primer ministro lituano ha asegurado que la UE debe "cambiar su mentalidad" y pasar de "esperar" la paz a "crearla". A su juicio, la UE ha esperado primero que Kiev ganara la contienda, que Estados Unidos pactar una paz o que una "llamada milagrosa" con Putin pusiera fin a la guerra.

"Esta espera no está trayendo realmente ningún resultado. Así que, en mi opinión, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pasar de esperar la paz a crearla", ha reiterado, apuntando que "la única manera" de lograr el fin del conflicto es aplicar la fórmula de paz ucraniana y reforzar a Kiev.