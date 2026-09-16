El comisario de Defensa reivindica el Consejo de Seguridad como parte de la arquitectura europea: "No es contra la OTAN"

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius - Jennifer Brückner/dpa

ESTRASBURGO (FRANCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha reivindicado este miércoles que el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de fundar un Consejo de Seguridad europeo se enmarca en los intentos de crear una nueva arquitectura de seguridad en el continente y "no va contra la OTAN", sino que refuerza la relación con Estados Unidos.

En un encuentro con medios, entre ellos Europa Press, en los márgenes del pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el comisario europeo ha señalado que la nueva entidad propuesta debe estar compuesta por los líderes de los Estados miembros de la UE, pero también poe Ucrania, Canadá, Reino Unido y Noruega. La idea es que este foro sirva "para debatir, tomar decisiones y ponerlas en práctica".

"Cada uno de ellos puede aportar una experiencia militar muy específica, especialmente Ucrania, y eso nos hará mucho más fuertes. Cómo se incorporará esa experiencia y qué haremos con ella es todavía un poco prematuro", ha indicado, si bien ha detallado que es un primer paso para poner los cimientos de una arquitectura de seguridad europea.

Así, ha señalado que ante el "aumento de las amenazas rusas y la reducción de la presencia estadounidense en el continente europeo" resulta clave que Europa "deje de posponer la necesidad de construir una nueva arquitectura europea de defensa".

Esta iniciativa va en la dirección de que los países europeos se responsabilicen más de la seguridad del continente, explica Kubilius, por lo que ha reiterado que el Consejo de Seguridad "no será algo contra la OTAN ni estará fuera de la OTAN". "Al fortalecer las capacidades europeas de defensa, inmediatamente estamos fortaleciendo también a la OTAN. En mi opinión, al mismo tiempo estaremos fortaleciendo nuestra relación transatlántica", ha señalado.

Preguntado si este paso va en la línea de crear un Ejército europeo, Kubilius ha insistido en que precisamente la naturaleza del Consejo de Seguridad es "debatir seriamente todas las cuestiones de defensa y seguridad". "Creo que esta cuestión también formará parte del debate", ha subrayado, al tiempo que apunta que el futuro foro podría "desarrollar una visión y una estrategia mucho más claras a largo plazo" sobre las capacidades de disuasión nuclear del continente.